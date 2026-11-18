Фото: Москва 24/Елена Мельникова

Российские хоккеисты не смогут приехать в Чехию на чемпионат мира по хоккею, поскольку им не выдадут визы. Об этом после переговоров с руководством Чешской хоккейной ассоциации заявил министр внутренних дел Любомир Метнар, передал телеканал Ceska televize 24.

"Существуют постановления, распоряжения властей, которые фактически запрещают выдачу виз российским спортсменам для участия в чемпионате, который пройдет у нас", – сказал глава ведомства.

Метнар обратил внимание, что российские спортсмены с визами других стран Шенгенской зоны тоже не смогут въехать в Чехию. Партнеров об этом уже уведомил министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка. В известность поставят и министра спорта Бориса Штястны, который в настоящее время находится в Израиле.

Генсек Чешской хоккейной ассоциации Ян Черны подтвердил, что договоренность с главой МВД достигнута. По его словам, Чехии важно "организовать чемпионат, чтобы он прошел безопасно". Он уточнил, что ассоциация уведомит Международную федерацию хоккея на льду об отказе чешских властей выдавать визы спортсменам из России.

Кроме того, российские фигуристы не смогли добраться до финского Хельсинки, где с 20 по 21 ноября пройдет этап международной серии Гран-при. Причиной оказались новые правила въезда, о которых объявил МИД страны. Ограничения для россиян вступили в силу с 16 ноября и затронули также профессиональных спортсменов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала произошедшее "неонацизмом в полный рост". По ее словам, россияне ехали на соревнования за медалями.