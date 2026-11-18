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Решение УЕФА не включать сборную России по футболу в жеребьевку отборочного турнира чемпионата Европы 2028 года (ЧЕ-2028) является политическим и направлено против спортсменов. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Роман Власов.

Парламентарий подчеркнул, что без России турнир будет неполноценным, так как некоторые футболисты страны широко известны благодаря своим выступлениям за европейские команды. Он добавил, что целый ряд талантливых футболистов вынужден наблюдать за крупными мировыми соревнованиями только по телевизору.

"Искренне жаль игроков, которые уже много лет сидят в изоляции. Безусловно, РФС и Минспорта должны продолжать прикладывать все усилия для возвращения сборной России на международную арену", – заключил депутат.

Ранее стало известно, что сборная России по футболу не значится среди 54 команд, которые примут участие в жеребьевке отборочного турнира ЧЕ-2028. Отборочные матчи начнутся в марте следующего года. При жеребьевке будут разведены Армения и Азербайджан, Испания и Гибралтар, Белоруссия и Украина. Косово не попадет в одну группу с Боснией и Сербией.