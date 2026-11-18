Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/dubrovin8

Актер Вадим Дубровин, известный по роли Артемия Шнайдера в сериале "Жуки", опроверг слухи о романе с моделью и блогером Аланой Мамаевой. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Поклонники стали подозревать пару в романтических отношениях после выхода седьмой серии реалити-шоу "Звезды в джунглях. Суперсезон", в которой Мамаева за свою личную монету пригласила актера на ужин.

"Когда Алана предложила на церемонии, честно вам скажу, я не планировал отказываться. Потому что я хотел жрать. Алане известно, что у меня есть жена и дети. И у меня нет поползновений в сторону новых отношений", – написал Дубровин.

Он отметил, что ужин был исключительно дружеским, и, по мнению артиста, Мамаева сделала это для того, чтобы получить его в качестве союзника для игры.

Дубровин также снимался в проектах "Обручальное кольцо", "Отдохнуть по-людски" и "Купидон".

Ранее певица Анна Седокова рассказала, что в настоящее время не состоит в отношениях. Таким образом она ответила на вопрос одного из поклонников о том, свободно ли ее сердце.

