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Льготная ипотека не повысила доступность жилья, а, наоборот, привела к росту цен на недвижимость. Об этом заявил советник председателя Центробанка Кирилл Тремасов на Уральском форуме недвижимости, пишет ТАСС.

По его словам, массовая программа уже стала пройденным этапом и повторять этот опыт регулятор не намерен. За короткое время жилье подорожало в два раза, и рост цен сильно обогнал доходы россиян. В итоге мера сделала недвижимость менее доступной для граждан.

Тремасов добавил, что Банк России выступает за адресные программы, которые не должны распространяться на всех заемщиков. Иначе за льготную ипотеку будут платить высокими процентными ставками те, кто не может претендовать на поддержку.

Ранее в Госдуме предложили освободить молодые семьи от необходимости копить на первоначальный взнос по ипотеке. Однако, отметил политик Иван Курбаков, реализация данной меры на юридическом и экономическом уровнях не должна сводиться к простой выдаче банками 100-процентных кредитов.