Аренда двушек в Москве подешевела на 14,5% за год, выявили аналитики. Что происходит на рынке недвижимости, почему съемные квартиры упали в цене и чего ждать арендаторам в 2027 году, разбиралась Москва 24.

"Выжидательная позиция"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Аренда двухкомнатных квартир в столице за год подешевела на 14,5% – средняя ставка опустилась до 97 тысяч рублей в месяц. Как сообщил "Коммерсант FM" со ссылкой на экспертов, в целом в Московском регионе сейчас сдается свыше 10 тысяч квартир без учета высокобюджетного жилья. Аналитики отметили, что в массовом сегменте выгоднее сдавать студии и однокомнатные: их аренда за год просела лишь на 5%, тогда как двушки подешевели сразу на 14,5%.



Причем арендаторы переориентировались с новостроек на старый жилфонд, отметила в беседе с изданием директор департамента вторичной недвижимости одной из профильных компаний Юлия Дымова.





Юлия Дымова директор департамента вторичной недвижимости одной из профильных компаний Охота у потенциальных арендаторов идет на дома 1960–1970-х годов постройки. С учетом недоступности ипотеки в Москве выбирают вариант снимать: 50–60 тысяч рублей – максимум, все, что дороже, уже сложнее. В новостройках самый бюджетный вариант – 75 тысяч и выше, там возникает конкуренция внутри отдельно взятого ЖК.

При этом отмечается, что рынок аренды был перегрет на фоне высоких депозитов: многие завышали стоимость, пользуясь спросом. Однако, по данным одного из сервисов по подбору жилья, уже этой осенью арендные ставки снизили 28% владельцев, а сроки экспозиции квартир выросли с 2 недель до 3 месяцев, главная задача сейчас – побыстрее сдать жилье.

На фоне происходящего брокеры рекомендуют снизить цену хотя бы на 10%, в том числе при продлении договора с нынешними квартирантами, иначе они могут уйти – выбор на рынке есть.

"Владение квартирой обходится недешево"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Риелтор Олег Свиридов согласился с тем, что существует тренд на снижение арендной платы за квартиры.

"Основная причина – большой выбор предложений, который образовался за счет того, что было много покупок инвестиционного жилья. Люди рассчитывали, что будут выходить из проектов, фиксировать свою прибыль. А сейчас получается, что такого жилья много, покупателей на вторичку, которая пришла с первичного рынка, становится меньше, и людям надо как-то реанимировать свои инвестпроекты", – сказал он.





Олег Свиридов риелтор Самый простой способ – сдать в аренду. Тем более если у кого-то квартира от застройщика даже с ремонтом на уровне застройщика – это все равно уже возможность предложить себя на рынке.

По его словам, есть и объекты, сдаваемые по причине трудностей с продажей. Например, семья переехала в новое жилье, а из-за низкого спроса предыдущий объект не удается продать.

"Плюс замедление общего спроса на рынке недвижимости, естественно, подстегивает снижение цен на аренду. Потому что сегодня владение квартирой обходится недешево: даже, условно говоря, при кадастровой стоимости квартиры на уровне 88–90 миллионов налог на имущество в год будет 200 тысяч рублей. Поэтому, естественно, вместо того чтобы давать такой квартире простаивать, люди хотят, чтобы эта недвижимость работала, чтобы она как минимум сама себя могла окупить – расход на нее, цену владения", – резюмировал Свиридов.



В свою очередь, эксперт банковского рынка Андрей Бархота в беседе с Москвой 24 отметил, что снижение стоимости аренды на 14,5% – это накопленный итог роста арендных ставок в столице за последние 3–4 года.

"То есть на горизонте 5 лет мы в целом не просели, а примерно остались на том же месте. Арендные ставки действительно связаны с ценами на жилье, однако в последние 1,5–2 года они немножко оторвались от цен на квартиры: мы это заметили, потому что для соблюдения баланса спроса и предложения арендаторов и арендодателей пришлось немного пойти на некие дисконты", – сказал он.





Андрей Бархота эксперт банковского рынка Я думаю, мы можем ожидать, что если была коррекция арендных ставок, то в ближайшие годы они вырастут, но небольшими темпами – в пределах инфляции, может быть, даже чуть ниже. То есть какого-то обвала здесь ждать не стоит.

По мнению экономиста, многое будет зависеть от центров притяжения рабочей силы и ситуации на рынке труда, потому что аренда используется в большей степени для того, чтобы удовлетворить жилищные потребности лиц, которые чаще всего работают в Москве, но не могут позволить себе купить квартиру. Вероятно, будет небольшой рост – в пределах 4–7% внутри года, это будет "хрупкое равновесие", заключил Бархота.