Социолог Корнилович раскрыл секреты удачного переезда в Москву из региона

Москва привлекает миллионы людей, но удерживает не всех: одни покоряют мегаполис и остаются, другие возвращаются домой с разбитыми мечтами. Как добиться успеха в столице и как достойно принять поражение – в нашем материале.

Между надеждой и разочарованием

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За небоскребами столицы стоят 13 миллионов судеб, планов и целей. Люди приезжают покорять Москву, но порой возвращаются с разбитыми мечтами. Фотограф Анна Резовская приехала из Барнаула в мегаполис, ни на что не надеясь. До переезда девушка бывала в столице лишь по работе: проводила съемки, а затем возвращалась обратно. Когда Анна решила обосноваться в Москве, никакого плана она перед собой не ставила.



(в Барнауле. – Прим. ред.) я каких-то высот в моем понимании уже добилась, мне стало тесновато, и я захотела новых клиентов.

Анна Резовская фотограф У меня была формулировка: "Я еду пробовать расширить географию своих клиентов". Учитывая, что здесья каких-то высот в моем понимании уже добилась, мне стало тесновато, и я захотела новых клиентов.

Однако ожидания не совпали с реальностью: круг московских знакомых оказался узким, а сарафанное радио не покрывало расходов на аренду квартиры. Запись в Москве едва дотягивала до 5 съемок в месяц против 20 в Барнауле.

"Я не хотела работать в найме ни в другой сфере, ни в сфере фотографии, идти фотографом в издательство или куда-то еще я не была готова. Наверное, здесь виной всему моя гордыня", – предположила Резовская.

Как отметила в разговоре с телеканалом Москва 24 кадровый эксперт Яна Алферова, трудоустройство в столице – процесс длительный. И если говорить о рабочих позициях, то он может занять до полутора месяцев.

В итоге Анна не прошла испытания финансами и одиночеством. Вспомнив, как однажды по прилете в родной Барнаул ее встречали знакомые и клиенты, она окончательно поняла, что хочет домой.

При этом такие случаи вполне объяснимы, отметил в разговоре с журналистами директор программы государственно-стратегического управления Президентской академии, доктор социологических наук Владимир Корнилович.

"Часть людей в Москве не задерживается по причине поискового поведения. Они ищут, что бы им подошло. У человека отсутствует ценностная установка, тенденция на будущее – каким оно должно быть. Отсюда и поисковое движение", – объяснил эксперт.

Лучше в тишине?

"Спецреп": не осилили

Однако есть и другие истории: пока одни переезжают в Москву, другие годами ищут более тихое место для жизни. Одним из таких стал программист и фотограф Артем Пролыгин.

"Всю жизнь я жил в Москве, учился и работал здесь. Но со временем пришло осознание, что толпа и суета начали давить", – признался он.

На поиск идеальной замены у мужчины ушло 15 лет. Семье Артема попалось предложение – дом на Волге в Тверской области, старое деревенское строение 1939 года прямо на берегу реки. С момента покупки прошло уже 3 года, дом пока еще находится на реконструкции, а зимует семья в бане.

В первый год жизни здесь Артем тосковал по темпу столицы, но затем придумал развлечения для себя и местных подростков: они начали делать местные медийные проекты, чтобы показать людей, которые там живут. Чуть позже родилась идея детского телевидения.

Похожий выбор, но по другим причинам, сделала и педагог-психолог Наталья Сидорова. Три года она жила на два города – Москву и Обнинск, вставая на работу в 04:00–05:00 и возвращаясь домой ближе к полуночи.

"В Обнинске был филиал крупной всероссийской мебельной компании, где я работала. С рядом повышений получилось так, что моя работа переместилась в Москву: там у меня было несколько мебельных салонов, в которых я была коммерческим директором", – рассказала Сидорова телеканалу Москва 24.

При этом Наталья никогда не рассматривала столицу для постоянной жизни. Правда, с повышением все-таки арендовала здесь квартиру, а потом поняла, что все-таки хочет жить в своем небольшом городе. На такси иногда уходило до 80 тысяч рублей в месяц, но такая история оказалась более выгодной, как минимум для внутреннего спокойствия.

Тем не менее 3 года московского ритма дали свои плоды: Наталья заняла топовую позицию и укрепила финансовое положение. Даже дошла до точки, после которой рост в компании был невозможен, и решила начать все заново. Она стала развиваться как педагог-психолог, параллельно решила попробовать себя в школе – и осталась. Теперь у Натальи стабильный график, дорога до работы занимает 5 минут, а в 19:00 есть возможность вернуться домой. И пусть уровень зарплаты здесь ниже, чем в Москве, вопрос внутреннего комфорта не менее важен, уверена она.

Цена успеха

Фото: Агентство "Москва"/Елена Мельникова

При этом некоторые видят в Москве единственно возможный путь к мечте. Например, для певца Габриэля столица оказалась самым желанным пунктом назначения.





Габриэль певец Я приехал сюда с дрожью в руках, честно скажу. Но уже тогда понимал, что хочу быть звездой, как минимум большим популярным музыкантом и вокалистом, и знал, что только в Москве могу достичь этой цели.

Первое время в незнакомом городе было непросто: мечты о карьере соседствовали с бытовыми трудностями. Приходилось снимать небольшую комнату, так как на квартиру не хватало денег. Еще нужно было подрабатывать курьером ради финансовой стабильности. Более того, чтобы мечта стала реальностью, приходилось откладывать деньги на покупку новых песен и запись в студии.

Но спустя годы многое изменилось. И, как говорит Габриэль, сегодня он может позволить себе купить трек, даже если он вдруг будет стоить больших денег. Песни артиста все чаще звучат на радио, а с гастролями удалось съездить даже в Германию и Италию. Более того: российские исполнители перепевают его произведения в эфире телешоу, в частности это сделали Ани Лорак и Сергей Лазарев.

"Когда они это перепели, это прямо зазвучало, и я был очень горд", – поделился впечатлениями певец.

Чтобы достичь такого уровня, ему потребовалось 16 лет.

Похожий путь, но в бизнесе, прошла и предприниматель Светлана Гришкина. Женщина рассказала телеканалу Москва 24, что приехала из Саратова в столицу на машине с друзьями. В своем городе у нее было все, что нужно: хорошо оплачиваемая работа, собственная квартира и даже машина, купленная самостоятельно в 20 лет.

"Когда меня приглашали в Москву, предложили примерно такую же зарплату, с которой я уезжала, но оказалось, что в Москве это совершенно другие деньги", – вспоминает Светлана.

По словам кадрового эксперта Яны Алферовой, очень важно оценивать заработную плату с учетом того, что останется на выходе.





Яна Алферова кадровый эксперт Около 30% вакансий на рабочих сайтах – фейковые, вакансии-призраки. Работодатель может проверять уровень зарплаты или емкость рынка либо публиковать вакансию, чтобы напугать своих офисных сотрудников.

В итоге на адаптацию у Светланы ушло полтора года. Карьера менеджера по рекламе складывалась успешно, а затем случилась любовь, и сомнения в том, что Москва не ее город, разрушились.

"Ключевым моментом было то, что я определилась со своим семейным статусом. Все остальное может происходить в любом городе: когда ты переехал один раз, ты уже примерно понимаешь, что это такое", – рассказала Светлана.

В 27 лет она стала мамой, сначала ушла в декрет, а потом из найма: хотела проводить больше времени с ребенком. Затем вместе с бизнес-партнером и мужем она открыла сеть массажных салонов. Бизнес развивался успешно, но затем в компании наступили трудные времена.

"Мы предприняли ряд антикризисных мер. Одно из решений – перестать ввозить импортную косметику и начать производить ее самостоятельно в России. Рецептуры мы разработали в Таиланде и привезли оттуда не только их, но и продукты, которых в России раньше никогда не было. Например, тайские массажные мешочки: они нагреваются на травяной или водяной бане, травы запариваются, а действие такое, будто одновременно сходил на массаж и в баню", – пояснила Гришкина.

Экономический кризис удалось пережить, и в 2015 году Светлана открыла компанию по производству косметики для массажа и СПА. За 11 лет линейка масел, скрабов и баттеров превысила 600 наименований. По словам предпринимательницы, секрет успеха заключается в большой работоспособности, умении быть ответственным, а также в "горячем сердце и умении не приходить в уныние".

В свою очередь, студентка первого курса РГУ СоцТеха Эвелина Мингалиева только на пути к мечте.На переезд в столицу она накопила самостоятельно, при этом, чтобы поступить на бюджет, оплачивала репетиторов.

"Я приехала с приземленной целью поступить в театральный институт. С апреля по июль плотно ходила по прослушиваниям – их было порядка 40: первый, второй, третий тур, итоговый конкурс. Уже в июле я понимала, что поступаю либо на скидку, либо на платную основу, и решила попробовать журналистику практически без подготовки", – рассказала Мингалиева.

Усердие девушки окупилось: она поступила на бюджет и сосредоточилась на постижении московских медиа, познакомившись со множеством известных персон.





Эвелина Мингалиева студентка первого курса РГУ СоцТех Из международных звезд я брала интервью у продюсера из Бразилии Лилианы Кавасэ, которая работает над проектом Netflix как продюсер и режиссер, снимает документальное кино <...> Из российских звезд – у Ольги Серябкиной.

Директор программы государственно-стратегического управления Президентской академии, доктор социологических наук Владимир Корнилович добавил, что если говорить о притоке населения в Москву (130–150 тысяч человек на постоянное место жительства), то нередко это люди, которые приезжают со своим багажом, который и позволяет им освоить столицу, остаться в ней и быть довольными своей жизнью.