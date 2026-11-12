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12 ноября, 14:55

Общество

Роструд назвал запрет сидеть на работе нарушением трудовых прав

Фото: depositphotos/fizkes

Роструд признал незаконным полный запрет сидеть на работе. Такую позицию ведомство изложило в ответе на запрос депутата Госдумы Бориса Чернышова, документ за подписью главы Роструда Михаила Иванкова есть в распоряжении Life.ru.

Чернышов попросил Роструд оценить запреты, которые не связаны с характером работы или требованиями безопасности. Парламентарий обратил внимание, что продавцов, кассиров и сотрудников общепита нередко заставляют проводить всю смену на ногах, объясняя это заботой о клиентах.

В Роструде разъяснили, что трудовое законодательство не устанавливает жестких правил относительно вынужденной позы для определенных профессий или сфер деятельности. Однако нормы по охране труда требуют обеспечения условий, позволяющих менять положение тела. Когда работник большую часть времени находится на ногах, наниматель обязан предоставить ему возможность присесть, включая подготовку соответствующего места.

Работники, которым на протяжении всей смены не дают сменить положение тела, имеют право пожаловаться в госинспекцию труда, расположенную там, где работает их наниматель. Проверка уполномочена обязать нарушителя исправить допущенные нарушения.

Ранее в Минтруде РФ рассказали, что россияне могут покидать рабочее место во время обеда. В течение перерыва сотрудник освобождается от выполнения трудовых обязанностей, поэтому он может пообедать, погулять в ближайшем парке или использовать время по своему усмотрению.

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