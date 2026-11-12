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12 ноября, 13:55

Общество

Милонов признался, что сам был "слайдером" до появления тренда

Фото: ТАСС/пресс-служба Госдумы РФ

Молодежное движение "слайдеры" выглядит интересным и не несет никакой угрозы, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в беседе с Москвой 24.

В соцсетях недавно завирусились видеоролики, как в Москве люди в черных нарядах, с бледным макияжем, в стиле готов и в защитной экипировке с разбегу падают на колени и скользят по плитке. Сами они называют себя "слайдерами" и уверяют, что будут "кошмарить нормисов".

При этом в комментариях пользователи сомневаются в существовании такой субкультуры и считают, что это движение – ирония над агрессивными неформалами и интернет-мем.

Это невинная шалость, и это замечательно. Даже с учетом того, что этим увлекаются и взрослые, ничего такого в себе это не несет.
Виталий Милонов
заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства

Парламентарий признался, что он в 1980 году, еще до этих трендов, занимался тем же самым, ровно как и все остальные дети во дворе. Особенно это интересно делать на снегу или на льду, отметил Милонов. При этом в настоящее время депутат уже не может позволить себе "слайдинг" из-за своего колена.

"Тренд грозит максимум поцарапанными коленями и разорванными брюками", – добавил он.

Милонов подчеркнул, что сейчас соцсети влияют на человека так же, как и в радио в 1990-е годы. Кроме того, любой человек, заходящий в алкомаркет, является "более кринжовым", чем представитель "слайдеров", который прокатывается на коленках перед камерой, резюмировал депутат.

Ранее журналист Ксения Собчак в образе гота привлекла внимание полиции в районе станции метро "Китай-город" в Москве. Во время съемок репортажа о жизни неформалов к ней подошла полиция и призвала не собирать вокруг себя толпу.

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