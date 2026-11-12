7News: в Австралии угнали три автомобиля из дома актера Криса Хемсворта

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Четверо неизвестных проникли на территорию дома голливудского актера Криса Хемсворта в австралийском штате Новый Южный Уэльс и похитили три автомобиля. Об этом сообщил телеканал 7News со ссылкой на местную полицию.

По предварительным данным, двое из грабителей были вооружены ножами.

Источники, близкие к актеру, рассказали, что его супруга – испанская актриса и модель Эльза Патаки – проснулась ночью из-за лая собак, но не стала проверять, что происходит. Лишь утром, просматривая записи с камер наблюдения, она заметила посторонних на территории дома. Затем пара обратилась в полицию.

Правоохранительные органы начали расследование. К настоящему времени удалось обнаружить два из трех угнанных автомобилей.

Ранее российская телеведущая Виктория Боня сообщала о проникновении неизвестного мужчины на территорию ее дома в Монако. Незнакомец перелез через ограждение и попытался заговорить с телеведущей, после чего она вызвала полицию. Правоохранители задержали нарушителя примерно через 20 минут, однако Боня попросила отпустить его, заявив, что не хочет создавать кому-либо проблемы.