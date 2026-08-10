LAT: грабитель проник в дом Ким Кардашьян и угнал автомобиль с вещами

Фото: РИА Новости/Sputnik/Асатур Есаянц

Правоохранители Лос-Анджелеса задержали мужчину по подозрению в ограблении особняка телезвезды Ким Кардашьян в закрытом поселке Хидден-Хилз в Калифорнии и краже одного из ее автомобилей. Об этом сообщила газета Los Angeles Times со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, злоумышленник проник в поместье, когда в нем никого не было. Его заметили в тот момент, когда он грузил вещи в одну из машин, находившихся на территории дома знаменитости. Автомобиль, наполненный имуществом, он угнал.

Личность задержанного пока не раскрывается, расследование продолжается. В настоящее время Кардашьян вместе с детьми проживает в другом месте, так как в особняке идет ремонт.

Ранее полиция Лос-Анджелеса задержала 30-летнюю женщину по подозрению в причастности к обстрелу дома певицы Рианны в элитном районе Беверли-Хиллз. По данным следствия, задержанная из автомобиля открыла огонь по особняку, было произведено порядка десяти выстрелов. При этом в момент инцидента Рианна находилась внутри своего дома.