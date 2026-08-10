Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 августа, 11:16

Происшествия
Главная / Новости /

LAT: грабитель проник в дом Ким Кардашьян и угнал автомобиль с вещами

Грабитель проник в дом Ким Кардашьян и угнал автомобиль с вещами

Фото: РИА Новости/Sputnik/Асатур Есаянц

Правоохранители Лос-Анджелеса задержали мужчину по подозрению в ограблении особняка телезвезды Ким Кардашьян в закрытом поселке Хидден-Хилз в Калифорнии и краже одного из ее автомобилей. Об этом сообщила газета Los Angeles Times со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, злоумышленник проник в поместье, когда в нем никого не было. Его заметили в тот момент, когда он грузил вещи в одну из машин, находившихся на территории дома знаменитости. Автомобиль, наполненный имуществом, он угнал.

Личность задержанного пока не раскрывается, расследование продолжается. В настоящее время Кардашьян вместе с детьми проживает в другом месте, так как в особняке идет ремонт.

Ранее полиция Лос-Анджелеса задержала 30-летнюю женщину по подозрению в причастности к обстрелу дома певицы Рианны в элитном районе Беверли-Хиллз. По данным следствия, задержанная из автомобиля открыла огонь по особняку, было произведено порядка десяти выстрелов. При этом в момент инцидента Рианна находилась внутри своего дома.

Читайте также


происшествияшоу-бизнесза рубежом

Как Колумбия пережила мощнейшее за 27 лет землетрясение?

Число жертв уже превысило 220 человек, сотни ранены и пропали без вести

Среди пострадавших объектов 18 дорог, 7 аэропортов, медицинские и образовательные учреждения

Читать
закрыть

Как изменятся пенсии россиян в августе 2026 года

При благоприятных условиях страховая пенсия по старости в РФ может достигать 130 тыс руб в месяц

Читать
закрыть

Дело об исчезновении семьи Усольцевых получило новый оборот

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с 5-летней дочкой пропали в конце сентября 2025 года после того, как ушли в поход

Читать
закрыть

Как бороться с любителями выкинуть вещи из окна

Для любителей выкинуть мусор из окна может наступить три вида ответственности

Читать
закрыть

Чем опасно посещение популярных ретритов

Психотерапевты заявили о росте количества обращений пациентов после посещения ретритов

Людям с серьезными психическими нарушениями такие группы действительно противопоказаны

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить с секретными тележками в магазинах

Секретные тележки появились в столичных продуктовых: клиентам предлагают приобрести наборы, не видя их содержимого

Читать
закрыть

Почему набравшие максимум на ЕГЭ не могут поступить в вуз

Абитуриенты, набравшие высокие баллы по ЕГЭ, якобы не сумели попасть в желаемый вуз из-за победителей олимпиад

Эксперты уже предложили ввести для олимпиадников специальные квоты

Читать
закрыть

Почему зумеры ходят на собеседования с родителями

Взрослые выполняют роль кадровых агентов: звонят потенциальным работодателям, выясняют детали вакансий и не только

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика