До 24 человек выросло число погибших при землетрясении в Колумбии

Фото: AP/Santiago Saldarriaga

Не менее 24 человек погибли в результате землетрясения на западе Колумбии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщения региональных властей.

"Мы глубоко скорбим о гибели троих детей в результате обрушения стены в Калима-Эль-Дарьене. Также сообщается об одном погибшем в Сарсале", – заявила губернатор департамента Валье-дель-Каука Дильян Франсиска в соцсети X.

В свою очередь, военно-морские и военно-космические силы страны мобилизовали ресурсы для помощи властям после землетрясения, передает газета Tiempo со ссылкой на военный источник.

По данным геологической службы Колумбии, магнитуда землетрясения с эпицентром в районе города Сан-Хосе-дель-Пальмар в департаменте Чоко составляла от 6,7 до 7,4.

"В Чоко военно-морской флот задействовал мобильные возможности для поддержки мер реагирования на чрезвычайную ситуацию, а колумбийские воздушно-космические силы предоставили ресурсы для проведения медицинской эвакуации по запросу властей", – рассказал собеседник издания.

Также пользователи соцсетей отметили, что землетрясение ощущалось в нескольких регионах Эквадора. Люди делились информацией как с севера страны, так и с юго-запада.

Национальная служба по управлению рисками Эквадора уточнила, что подземные толчки незначительно ощущались в провинциях Лос-Риос, Санто-Доминго-де-лос-Тсачилас, Эсмеральдас и Гуаяс. Кроме того, землетрясение почувствовали в Пичинче и Имбабуре на севере страны. В настоящее время пострадавших и разрушений на территории Эквадора нет.

Между тем посольство России в Колумбии выясняет информацию о пострадавших при землетрясении россиянах. Дипмиссия в своем телеграм-канале призвала сограждан в случае угрозы жизни или здоровью обращаться в консульский отдел по телефону экстренной связи.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Колумбии 10 августа. По данным специалистов, эпицентр толчков находился в 31 километре к северо-западу от города Картаго. Очаг залегал на глубине 115 километров.

Колумбийская геологическая служба сообщила, что магнитуда землетрясения с эпицентром в районе Сан-Хосе-дель-Пальмар составила 7,4. Подземные толчки сильно ощущались в различных городах страны, включая столицу Боготу.

В результате ЧП оказалась повреждена кафедральная базилика в колумбийском Манисалесе. Мэр города Хорхе Рохас также заявил о гибели 2 человек.

Кроме того, в городе Кибдо разрушены 3 здания. Под завалами только одного из них могут находиться 6 местных жителей. В Перейре погибли не менее 18 человек.