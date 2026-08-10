10 августа, 17:41Происшествия
Последствия землетрясения в Колумбии появились в Сети
На кадрах видны разрушенные здания и автомобили. Окна в домах разбиты. Некоторые из домов обрушились.
Кроме того, в городе Кибдо разрушены 3 здания. Под завалами только одного из них могут находиться 6 местных жителей. Также из-за ЧП пострадал город Перейра.
В некоторых городах Колумбии сейчас наблюдаются перебои со связью, в частности, сигнал пропадает в Боготе, Кали и Перейре.
По данным Российского союза туриндустрии, от граждан РФ обращения пока не поступало. РСТ находится на связи с туроператорами и следит за развитием ситуации.