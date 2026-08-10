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10 августа, 17:41

Происшествия

Последствия землетрясения в Колумбии появились в Сети

Видео: MAX/Mash

Последствия землетрясения в Колумбии появились в Сети. Видеозаписи опубликованы в канале Mash в мессенджере MAX.

На кадрах видны разрушенные здания и автомобили. Окна в домах разбиты. Некоторые из домов обрушились.

Видео: MAX/Mash

Землетрясение в Колумбии произошло 10 августа. В городе Манисалес на западе страны погибли 12 человек. Там же разрушены 10 зданий, свыше 20 жилых домов обрушились частично, повреждены 2 больницы, некоторые школы и церкви. В Манисалесе задействованы все чрезвычайные службы и военные.

Кроме того, в городе Кибдо разрушены 3 здания. Под завалами только одного из них могут находиться 6 местных жителей. Также из-за ЧП пострадал город Перейра.

В некоторых городах Колумбии сейчас наблюдаются перебои со связью, в частности, сигнал пропадает в Боготе, Кали и Перейре.

По данным Российского союза туриндустрии, от граждан РФ обращения пока не поступало. РСТ находится на связи с туроператорами и следит за развитием ситуации.

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