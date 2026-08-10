Собянин: средства ПВО сбили еще шесть беспилотников, летевших на Москву

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Средства противовоздушной обороны ликвидировали еще шесть беспилотников, летевших в сторону Москвы в понедельник, 10 августа. Об этом сообщил Сергей Собянин в MAX.

Он уточнил, что сейчас на месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.

Ранее средства ПВО уничтожили еще пять дронов на пути к столице. Всего в настоящий момент известно о ликвидации уже 24 БПЛА.

Для обеспечения безопасности полетов в аэропортах Домодедово и Жуковский действуют временные ограничения. Они принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.

