10 августа, 12:09Мэр Москвы
Собянин: средства ПВО сбили еще шесть беспилотников, летевших на Москву
Фото: mil.ru
Средства противовоздушной обороны ликвидировали еще шесть беспилотников, летевших в сторону Москвы в понедельник, 10 августа. Об этом сообщил Сергей Собянин в MAX.
Он уточнил, что сейчас на месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.
Ранее средства ПВО уничтожили еще пять дронов на пути к столице. Всего в настоящий момент известно о ликвидации уже 24 БПЛА.
Для обеспечения безопасности полетов в аэропортах Домодедово и Жуковский действуют временные ограничения. Они принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.