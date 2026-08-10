Участники Большой арктической экспедиции запустили научный метеозонд на мысе Челюскин

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Участники Большой арктической экспедиции присоединились к запуску научного метеозонда на мысе Челюскин. Ребята помогли специалистам объединенной гидрометеорологической станции подготовить аэростат к полету, сообщила пресс-служба департамента образования и науки Москвы.

Как отметили в ведомстве, экспедиция дает учащимся возможность не только познакомиться с работой полярников, но и стать участниками настоящих научных исследований.

Метеозонд – это миниатюрный воздушный шар, заправленный водородом либо гелием, к которому подсоединен отсек с измерительными датчиками. В процессе подъема устройства регистрируют параметры окружающей среды: температурные показатели, уровень давления, степень влажности и направление ветра, одновременно отправляя данные о своих координатах.

В этом году в экспедицию отправились 14 московских школьников и студентов. Они проведут научные исследования и продолжат реставрацию мемориала советским полярникам на мысе Челюскин.

Ранее одна из школьниц рассказала о своих планах в экспедиции. Она планирует собирать гербарий из местных растений и записывать встречи с различными животными. Девочка отметила, что путешествия ей всегда нравились. Она мечтает связать жизнь с наукой.