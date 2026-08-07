Московская школьница рассказала о своих планах в Большой арктической экспедиции

Фото: 123RF.com/andron19821982

Интересная исследовательская работа предстоит участникам Большой арктической экспедиции. Об этом Москве 24 рассказала ученица столичной школы № 2006, участница отряда "Исследователи" Анастасия Геча.

"Об экспедиции я узнала случайно: сначала услышала про нее от знакомых, а потом наткнулась на сайт и решила попробовать – было очень любопытно. Когда мне сообщили, что я прошла отбор, эмоции были невероятными", – отметила Геча.

Первым делом школьница поделилась новостью с родителями и друзьями, которые ее поддержали.

В ходе экспедиции она будет собирать гербарий из местных растений и записывать встречи с различными животными. Школьница отметила, что путешествия ей всегда нравились и она мечтает связать жизнь с наукой.

"Сейчас я полна радости и предвкушения. Стараюсь наслаждаться каждым моментом – ведь все пролетит очень быстро. С нетерпением жду встречи с Арктикой", – добавила она.

Подготовка к экспедиции шла несколько месяцев. Команда познакомилась на защите проектов, затем собралась на учебно-тренировочных сборах в Карелии. По словам ученицы, научный руководитель вдохновляет участников, подробно рассказывая о научных целях экспедиции и о связи быта с наукой.

14 столичных школьников и студентов отправились в Большую арктическую экспедицию на мыс Челюскин полуострова Таймыр, где проведут 2 недели. Одна часть группы будет исследовать природу, а другая восстановит мемориал советским полярникам 1967 года.

В Арктику поехали учащиеся, которые показали лучшие результаты в конкурсном отборе, включающем несколько этапов. Всего в нем приняли участие свыше 10 тысяч юных горожан.

