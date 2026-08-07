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07 августа, 19:06

Общество

Москвичей ожидает "температурный провал" на следующей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве на следующей неделе, 10–16 августа, температура воздуха понизится на 5–7 градусов после аномальной жары. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на начальника отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолия Цыганкова.

"На следующую неделю провал небольшой, градусов на 5–7", – сказал он.

Таким образом, температура в городе составит от 22 до 25 градусов, рассказал специалист. При этом в четверг и пятницу, 13–14 августа, столбики термометров будут находиться на отметке около 20 градусов. Это ниже нормальных значений, подчеркнул он.

Синоптик добавил, что через неделю погода будет обычной для августа. Он также предположил, что пятница, 7 августа, вероятно, станет самым теплым днем этого лета.

Ранее стало известно, что ливневые дожди с грозами накроют Москву и область в субботу, 8 августа. Также синоптики ожидают снижения температуры до умеренных 22–27 градусов.

В воскресенье, 9 августа, прогнозируется переменная облачность без осадков. Ночью температура воздуха составит 9–14 градусов, днем – 20–25 градусов.

Температура составит 24–26 градусов в Москве 8 августа

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