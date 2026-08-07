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07 августа, 20:31

Политика

Зеленский впервые прибыл в Сербию

Фото: legion-media.com/Imago/APAimages

Президент Украины Владимир Зеленский впервые прибыл с визитом в Сербию. Кадры прибытия политика опубликовали украинские СМИ, передает ТАСС.

Ожидается, что Зеленский встретится с президентом Сербии Александром Вучичем.

Ранее Вучич говорил, что у Сербии нет причин для разрыва связей с Украиной. По его словам, Белград намерен сохранять добрые отношения со всеми сторонами.

Сербский лидер добавлял, что его страна поддерживает контакты с азиатскими государствами и Россией, однако не собирается отказываться от взаимодействия с Киевом только из-за позиции других государств.

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