Зеленский впервые прибыл в Сербию

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Президент Украины Владимир Зеленский впервые прибыл с визитом в Сербию. Кадры прибытия политика опубликовали украинские СМИ, передает ТАСС.

Ожидается, что Зеленский встретится с президентом Сербии Александром Вучичем.

Ранее Вучич говорил, что у Сербии нет причин для разрыва связей с Украиной. По его словам, Белград намерен сохранять добрые отношения со всеми сторонами.

Сербский лидер добавлял, что его страна поддерживает контакты с азиатскими государствами и Россией, однако не собирается отказываться от взаимодействия с Киевом только из-за позиции других государств.

