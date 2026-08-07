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07 августа, 19:01

Мэр Москвы

Собянин: около 100 км дорог планируется построить в Москве в 2026 году

Фото: Москва 24/Никита Симонов

На 2026 год в Москве запланировано строительство порядка 100 километров дорог, 18 искусственных сооружений и 16 пешеходных переходов. Об этом сообщил Сергей Собянин в MAX.

Часть ключевых объектов уже введена в эксплуатацию. Среди них – эстакада по основному ходу шоссе Энтузиастов на пересечении со Свободным проспектом и Большим Купавенским проездом, участок Южной рокады от Каспийской улицы до 1-го Котляковского переулка, а также дорога-связка между улицами Добролюбова и Складочной.

В работе еще находятся финальный участок Московского скоростного диаметра вдоль Каспийской улицы от Кантемировской улицы до Павелецкого направления Московской железной дороги, участок магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе от улицы Поляны до Варшавского шоссе, реконструкция Симоновской и Крутицкой набережных, а также дорога-связка между МСД и улицей Академика Королева, включая новый путепровод через пути МЦД-3.

По словам мэра, системная работа по развитию улично-дорожной сети ведется с 2011 года. За это время в городе построили свыше 1,6 тысячи километров новых дорог, возвели и реконструировали 75% магистралей. Количество искусственных транспортных сооружений – тоннелей, эстакад и мостов – достигло 495, что более чем на 70% превышает показатели 2011 года. Также было построено 374 внеуличных пешеходных перехода.

Ранее сообщалось, что в столице реализуют 470 проектов комплексного развития территорий общей площадью около 4,7 тысячи гектаров. Всего градостроительный потенциал этих территорий составляет более 70 миллионов квадратных метров недвижимости. Уточнялось, что механизм программы развивает город целыми кварталами и районами, а не отдельными участками.

Собянин: около 100 км дорог планируется построить в Москве в 2026 году

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