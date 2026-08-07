Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В Москве реализуют 470 проектов комплексного развития территорий (КРТ) общей площадью около 4,7 тысячи гектаров. Об этом в интервью телеканалу Москва 24 сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Всего градостроительный потенциал этих территорий составляет более 70 миллионов квадратных метров недвижимости", – сказал вице-мэр.

Ефимов добавил, что программа КРТ начиналась с 180 проектов на площади около 2,5 тысячи гектаров. По его словам, механизм программы развивает город целыми кварталами и районами, а не отдельными участками. Соответствующий подход позволяет одновременно с возведением жилья создавать необходимую транспортную, инженерную и социальную инфраструктуру.

"Комплексное развитие территорий – это история не про строительство одного дома. Мы сразу предусматриваем размещение школ, детских садов, поликлиник, общественных пространств, объектов спорта и создаем полноценную городскую среду", – сказал Ефимов.

Вице-мэр сообщил, что в современных районах горожане получают жилье, рабочие места, общественные пространства в шаговой доступности.



Ранее Сергей Собянин сообщил, что градостроительный комплекс остается драйвером развития Москвы. С 2011 года в столице построено 172,7 миллиона квадратных метров недвижимости – 30% жилых и 23% нежилых объектов. Также возведено и реконструировано 75% транспортных магистралей. За семь месяцев текущего года введено 8,1 миллиона квадратных метров.

