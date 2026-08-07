Два "Сапсана" из Москвы в Санкт-Петербург задерживаются по техпричинам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Два поезда "Сапсан" из Москвы в Санкт-Петербург задерживаются по техническим причинам. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Речь идет о поездах № 768 и 770 сообщением Москва – Санкт-Петербург. В пресс-службе уточнили, что они задерживаются примерно на 30 минут. ОЖД делает все необходимое для сокращения этого времени.

Ранее ряд электричек Курского направления Московской железной дороги (МЖД) следовал с отставанием от графика. Причиной стала остановка одного из составов на станции Бутово.

Через некоторое время неисправный поезд убрали с путей. На МЦД-2 составы снова начали курсировать согласно расписанию.

