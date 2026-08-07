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07 августа, 09:11

Транспорт

На МЦД-2 поезда снова ходят по расписанию

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На МЦД-2 поезда снова ходят по расписанию, сообщили в ЦППК.

Отмечается, что несколько составов задерживались из-за технической неисправности состава на станции, однако сейчас интервалы между поездами восстановлены. Сейчас принимаются необходимые меры, чтобы сократить опоздания.

Несколько пригородных поездов Курского направления следовали в сторону Москвы с отклонением от графика. Причиной стала остановка состава по техническим причинам на станции Бутово. Неисправный состав был оперативно убран с путей.

Ранее сообщалось, что на Ленинградском вокзале в Москве изменилась нумерация путей. Теперь предусматривается последовательная нумерация слева направо: от пути № 1 до пути № 12. Поезда дальнего следования останавливаются с 1-го по 5-й путь, а пригородные составы – с 6-го по 12-й.

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