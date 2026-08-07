Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Туве

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Землетрясение зафиксировано в Республике Тыва. Его магнитуда составила 4,1 балла, сообщает газета "Известия" со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Эпицентр был в 291 километре к юго-западу от города Кызыла, примерно в 4 километрах от государственной границы с Монголией.

Землетрясение зарегистрировали в 22:49 по московскому времени (02:49 местного времени). Интенсивность толчков в эпицентре оценивается в 5 баллов по шкале MSK-64.

Ранее ученые зафиксировали землетрясение магнитудой 4,7, которое произошло на территории Египта. Подземные толчки были зарегистрированы в 104 километрах к юго-востоку от города Порт-Саид, в котором проживают более 700 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Еще одно землетрясение произошло у побережья Камчатки. Эпицентр находился на глубине 18,5 километра, в 130 километрах от Петропавловска-Камчатского. В отдельных районах города интенсивность колебаний достигла 4 баллов.

