07 августа, 08:08Происшествия
Число жертв стрельбы в школе Таиланда выросло до семи
Фото: khaosod.co.th
Число погибших в результате стрельбы в средней школе Тхепсирин в таиландской провинции Нонтхабури возросло до семи. Об этом сообщает газета Khaosod.
По данным издания, среди погибших – трое преподавателей, трое учащихся и устроивший стрельбу девятиклассник, который покончил с собой. Еще 15 человек получили ранения и были доставлены в больницы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.
По информации телеканала Thai PBS, ученик девятого класса произвел несколько десятков выстрелов на территории учебного заведения.
Средняя школа Тхепсирин, расположенная в пригороде Бангкока, считается одной из лучших в Таиланде по подготовке школьников к поступлению в вузы. В ней обучаются дети с седьмого по двенадцатый класс.
Ранее в американском городе Толидо, штата Огайо рядом с местом проведения фестиваля Old West End произошла стрельба. Пострадали не менее 12 человек, двое в критическом состоянии. Стрелявших было двое, полиция предполагает, что они стреляли друг в друга.