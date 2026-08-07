Число жертв стрельбы в школе Таиланда выросло до семи

Фото: khaosod.co.th

Число погибших в результате стрельбы в средней школе Тхепсирин в таиландской провинции Нонтхабури возросло до семи. Об этом сообщает газета Khaosod.

По данным издания, среди погибших – трое преподавателей, трое учащихся и устроивший стрельбу девятиклассник, который покончил с собой. Еще 15 человек получили ранения и были доставлены в больницы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

По информации телеканала Thai PBS, ученик девятого класса произвел несколько десятков выстрелов на территории учебного заведения.

Средняя школа Тхепсирин, расположенная в пригороде Бангкока, считается одной из лучших в Таиланде по подготовке школьников к поступлению в вузы. В ней обучаются дети с седьмого по двенадцатый класс.

Ранее в американском городе Толидо, штата Огайо рядом с местом проведения фестиваля Old West End произошла стрельба. Пострадали не менее 12 человек, двое в критическом состоянии. Стрелявших было двое, полиция предполагает, что они стреляли друг в друга.