В Минцифры заявили, что МАХ останется в России навсегда

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Национальный мессенджер МАХ никогда не уйдет из жизни россиян, заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

"МАХ в нашей жизни остается навсегда", – подчеркнул он на форуме "Цифровая эволюция" в Калуге.

Ранее пользователи мессенджера в возрасте от 14 лет получили возможность создавать цифровой ID. Его можно использовать, чтобы подтверждать возраст и социальный статус.

После его создания в личном кабинете можно будет посмотреть студенческий статус, класс, курс и учебное заведение. Благодаря этому можно будет получать скидки в кинотеатрах, музеях или транспорте.

