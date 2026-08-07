07 августа, 11:48Технологии
В Минцифры заявили, что МАХ останется в России навсегда
Фото: ТАСС/Александр Манзюк
Национальный мессенджер МАХ никогда не уйдет из жизни россиян, заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.
"МАХ в нашей жизни остается навсегда", – подчеркнул он на форуме "Цифровая эволюция" в Калуге.
Ранее пользователи мессенджера в возрасте от 14 лет получили возможность создавать цифровой ID. Его можно использовать, чтобы подтверждать возраст и социальный статус.
После его создания в личном кабинете можно будет посмотреть студенческий статус, класс, курс и учебное заведение. Благодаря этому можно будет получать скидки в кинотеатрах, музеях или транспорте.