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07 августа, 12:10

Происшествия

В Иркутске мужчину обвинили в хулиганстве за угрозы детям ножом

Фото: телеграм-канал "Суды_38"

В Иркутске задержали мужчину, который угрожал двум девочкам 10 и 12 лет ножом. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба управления СК РФ по региону.

Инцидент произошел на улице Советской. Мужчина был недоволен шумным поведением несовершеннолетних, после чего направился к ним с ножом, при этом используя нецензурную брань. Девочки забежали в подъезд, злоумышленник последовал за ними. В результате он ударил ножом в дверь квартиры, куда зашли дети.

Ему предъявили обвинения по части 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия"). Уточняется, что из-за вынесенных обвинений мужчине может грозить лишение свободы на срок до 7 лет. В настоящее время он отправлен под домашний арест на 2 месяца.

Ранее в Москве задержали пьяного мужчину, который пытался проникнуть на охраняемую территорию и сопротивлялся правоохранителям. В отношении него составили административный протокол по статье о мелком хулиганстве, сопряженном с неповиновением законному требованию представителя власти.

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