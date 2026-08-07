Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 августа, 11:37

Политика

ВС РФ уничтожили эшелон с техникой ВСУ в Днепропетровской области

Фото: МАХ/"Минобороны России"

Российские военные нанесли удары по эшелону с техникой Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Вишневое Днепропетровской области. Об этом сообщило Минобороны России, опубликовав соответствующие кадры.

По данным оборонного ведомства, беспилотник "Герань" сначала обездвижил локомотив состава, после чего эшелон поразила ракета оперативно-тактического комплекса "Искандер". Кадры объективного контроля подтвердили уничтожение целей.

Кроме того, авиабомбами ФАБ-500 с универсальными модулями планирования и коррекции были нанесены удары по пунктам управления БПЛА 4-й и 15-й бригад оперативного назначения Нацгвардии Украины в населенном пункте Доброполье Донецкой Народной Республики (ДНР), а также по пункту управления 105-й бригады территориальной обороны ВСУ в населенном пункте Братеница Харьковской области. Удары наносили экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Ранее ВС РФ ударили по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах противника. Атаку провели с использованием оперативно-тактической авиации, артиллерии, ракетных войск и ударных дронов. Помимо указанных целей, были поражены производственные площадки и склады БПЛА, а также места размещения личного состава ВСУ и иностранных наемников.

Путин провел телефонный разговор с командиром псковской дивизии ВДВ

Читайте также


Сюжет: Спецоперация на Украине
политика

Как бороться с любителями выкинуть вещи из окна

Для любителей выкинуть мусор из окна может наступить три вида ответственности

Читать
закрыть

Чем опасно посещение популярных ретритов

Психотерапевты заявили о росте количества обращений пациентов после посещения ретритов

Людям с серьезными психическими нарушениями такие группы действительно противопоказаны

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить с секретными тележками в магазинах

Секретные тележки появились в столичных продуктовых: клиентам предлагают приобрести наборы, не видя их содержимого

Читать
закрыть

Почему набравшие максимум на ЕГЭ не могут поступить в вуз

Абитуриенты, набравшие высокие баллы по ЕГЭ, якобы не сумели попасть в желаемый вуз из-за победителей олимпиад

Эксперты уже предложили ввести для олимпиадников специальные квоты

Читать
закрыть

Почему зумеры ходят на собеседования с родителями

Взрослые выполняют роль кадровых агентов: звонят потенциальным работодателям, выясняют детали вакансий и не только

Читать
закрыть

Как защититься от легионеллеза

Вспышки заболевания зафиксированы в Швейцарии и США

Читать
закрыть

Почему мужчины все чаще выбирают "женские" профессии

Парни-мастера ломают стереотипы, набирают миллионы просмотров в соцсетях

Реакция клиентов на мужчин в традиционно женских профессиях еще может быть неоднозначной

Читать
закрыть

Жители подмосковной деревни пожаловались на антисанитарию из-за соседней фермы

Как рассказала одна из жительниц, в деревне "происходит ад": животных на ферме не кормят и не поят

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика