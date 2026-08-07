ВС РФ уничтожили эшелон с техникой ВСУ в Днепропетровской области

Фото: МАХ/"Минобороны России"

Российские военные нанесли удары по эшелону с техникой Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Вишневое Днепропетровской области. Об этом сообщило Минобороны России, опубликовав соответствующие кадры.

По данным оборонного ведомства, беспилотник "Герань" сначала обездвижил локомотив состава, после чего эшелон поразила ракета оперативно-тактического комплекса "Искандер". Кадры объективного контроля подтвердили уничтожение целей.

Кроме того, авиабомбами ФАБ-500 с универсальными модулями планирования и коррекции были нанесены удары по пунктам управления БПЛА 4-й и 15-й бригад оперативного назначения Нацгвардии Украины в населенном пункте Доброполье Донецкой Народной Республики (ДНР), а также по пункту управления 105-й бригады территориальной обороны ВСУ в населенном пункте Братеница Харьковской области. Удары наносили экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Ранее ВС РФ ударили по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах противника. Атаку провели с использованием оперативно-тактической авиации, артиллерии, ракетных войск и ударных дронов. Помимо указанных целей, были поражены производственные площадки и склады БПЛА, а также места размещения личного состава ВСУ и иностранных наемников.