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07 августа, 13:26

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SHOT: экс-участница "Дома-2", ходившая голой по Москве, задержана за производство порно

Экс-участница "Дома-2", ходившая голой по Москве, задержана за производство порно – СМИ

Фото: телеграм-канал "Анастасия Брагина live"

Экс-участницу "Дома-2", 22-летнюю Анастасию Брагину, ранее ходившую голой по Москве, задержали по делу об изготовлении и распространении порнографических материалов, сообщает SHOT.

По данным СМИ, она вышла из спецприемника после ареста за хулиганство и пробыла на свободе "около 10 секунд", после чего ее снова взяли под стражу и увезли в отделение.

Следствие ходатайствует об отправке Брагиной в СИЗО. Теперь ей грозит до шести лет колонии.

Девушку задержали 19 июля – она появилась без одежды в магазине на Волоколамском шоссе. Происходящее она фиксировала на видео, которое затем опубликовала в Сети. В итоге она получила 14 суток административного ареста.

Кроме того, ей предписали выплатить штраф в размере 4 тысяч рублей, поскольку она отказалась пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Суд установил, что у Брагиной были признаки употребления наркотиков без назначения врача, включая нарушения речи, изменение цвета кожи и отсутствие запаха алкоголя.

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