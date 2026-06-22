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22 июня, 14:37

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Mash: партнерша Шурыгиной по порноконтенту Холод отправлена под домашний арест

Партнершу Шурыгиной по порноконтенту отправили под домашний арест – СМИ

Фото: телеграм-канал Mash

Партнершу блогера Дианы Шурыгиной (после замужества – Шлянина. – Прим. ред.) по порноконтенту Настю Холод (настоящее имя – Анастасия Овсянникова. – Прим. ред.) отправили под домашний арест. Об этом сообщается в канале Mash в МАХ.

По данным СМИ, девушку и ее продюсера, гражданина Германии Людвига Кричкера задержали в Москве по делу о незаконном изготовлении порнографии. При этом с решением суда Холод не согласилась и подала апелляцию.

Отмечается, что Кричкер занимался оформлением ВНЖ и ПМЖ в Европе релокантам из России. Кроме того, он участвовал в стендап-шоу, где говорил, что является фашистом и нацистом.

Обыски у Шурыгиной прошли 16 июня в рамках возбужденного против нее дела о производстве и распространении порнографии. Блогеру грозит до 6 лет лишения свободы. Суд отправил ее под домашний арест, который она не стала обжаловать.

Согласно информации СМИ, ей запрещено пользоваться интернетом, осуществлять телефонные звонки, получать почтовые сообщения и общаться с другими фигурантами дела. Воспользоваться телефоном девушка может только для вызова экстренных служб.

По словам бывшего возлюбленного Шурыгиной Святослава Гусева, блогер работала с украинским агентством и снималась в откровенных видео, однако она прекратила вести эту деятельность примерно в конце 2025 года.

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