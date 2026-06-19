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19 июня, 09:51

Шоу-бизнес

Блогер Шурыгина не стала обжаловать домашний арест по делу о порнографии

Фото: Legion-Media.com/PhotoXPress.ru

Блогер Диана Шурыгина (после замужества – Шлянина. – Прим. ред.) не стала обжаловать домашний арест по делу о распространении порнографии. Об этом РЕН ТВ сообщили в Троицком суде Москвы.

"Постановление о домашнем аресте до 19 июля вступило в законную силу", – говорится в сообщении.

Обыски у Шурыгиной прошли 16 июня в рамках возбужденного против нее дела о производстве и распространении порнографии. Блогеру грозит до шести лет лишения свободы. Суд отправил ее под домашний арест.

По данным СМИ, ей запрещено пользоваться интернетом, осуществлять телефонные звонки, получать почтовые сообщения и общаться с другими фигурантами дела. Воспользоваться телефоном девушка может только для вызова экстренных служб.

По словам бывшего возлюбленного Шурыгиной Святослава Гусева, блогер работала с украинским агентством и снималась в откровенных видео, однако она прекратила вести эту деятельность примерно в конце 2025 года.

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