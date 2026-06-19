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19 июня, 09:42

Шоу-бизнес

Дело блогера Лерчек передали другому судье

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/im__lu_

Уголовное дело блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), которое ранее приостановили из-за ее лечения от рака желудка четвертой стадии, передали другому судье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы.

До этого рассмотрением данного дела занималась судья Екатерина Кузьмина, вынесшая постановление о приостановке производства. В настоящее время дело передано судье Джемалу Курбанову. При этом прокуратура еще не подала свое обращение в суд официально.

В марте Гагаринский суд Москвы выделил дело Лерчек в отдельное производство и приостановил его до выздоровления, заменив домашний арест на запрет определенных действий.

Помимо Лерчек по делу о выводе за границу более 250 миллионов рублей с помощью подложных документов проходили ее бывший муж Артем Чекалин, которому суд назначил 7 лет колонии и штраф, а также их партнер Роман Вишняк, получивший 2,5 года колонии.

В июне прокуратура получила обращение, в котором заявительница попросила проверить блогера после публикаций о том, что Чекалина, несмотря на обнаруженную онкологию, посещает спортзал.

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