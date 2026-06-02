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02 июня, 17:43

Шоу-бизнес

Блогер Лерчек успешно прошла шестой курс химиотерапии

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/ler_chek

Блогер Валерия Чекалина, также известная как Лерчек, перенесла шестой курс химиотерапии. Она рассказала об этом в видео, которое опубликовал ее жених Луис Сквиччиарини в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в РФ).

Девушка отметила, что у нее не очень много энергии и плохой аппетит, однако выразила надежду на то, что через несколько дней с ней все будет в порядке.

Через две недели ей предстоит пройти седьмой курс химиотерапии. Всего их запланировано девять.

В начале 2026 года Чекалина родила сына от Сквиччиарини, после чего у нее были обнаружены злокачественные клетки и метастазы в легких, а также диагностирован рак желудка четвертой стадии.

Изначально блогер не могла проходить лечение, поскольку находилась под домашним арестом из-за уголовного дела о незаконном выводе более 250 миллионов рублей, которое завели на нее и ее экс-супруга Артема Чекалина.

В связи с диагнозом Лерчек суд заменил ей меру пресечения на запрет определенных действий, а уголовное дело в отношении нее было приостановлено до выздоровления. При этом бывшего мужа блогера приговорили к 7 годам лишения свободы.

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