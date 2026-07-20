Нейропсихолог Петровская: СДВГ у взрослых выявляется не менее чем за 6 месяцев

Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) стали чаще выявлять у женщин 20–40 лет, утверждают психотерапевты. Почему так произошло и какие есть способы коррекции – в материале Москвы 24.

Маскировка под тревожность?

Синдромом дефицита внимания и гиперактивности начали страдать женщины 20–40 лет, хотя ранее это расстройство считалось детским, сообщил телеграм-канал SHOT со ссылкой на психотерапевтов.



К основным симптомам СДВГ относятся сложности с концентрацией внимания, забывчивость, импульсивность и трудности с организацией дел. У взрослых пациентов эти проявления нередко приводят к хронической прокрастинации и ощущению постоянного внутреннего хаоса. По данным ВОЗ, синдром есть у 2–5% взрослых во всем мире и у 5–7% детей и подростков. В то же время многие случаи не диагностированы, и в особенности это касается взрослых.



По словам экспертов, у пациенток симптомы нередко годами маскируются под тревожность, эмоциональное выгорание или перфекционизм, из‑за чего диагноз часто ставят уже во взрослом возрасте. При снижении уровня эстрогена падает количество дофамина, отвечающего за концентрацию внимания, что способно приводить к усилению СДВГ и даже перепадам давления.

Специалисты связали это явление с бесконечным скроллингом видеоконтента и постоянными уведомлениями, которые перегружают мозг даже у людей без нарушений внимания. Это провоцирует состояние, напоминающее СДВГ ("псевдо‑СДВГ"). Для тех же, кто действительно живет с этим синдромом, подобный ритм жизни еще сильнее усугубляет проявление симптомов.

Врачи также зафиксировали рост случаев среди подростков 12–17 лет, что связывают с высокой учебной нагрузкой, утверждают СМИ.

При этом за рубежом работодатели уже вынуждены подстраиваться под сотрудников с СДВГ. Ранее мировые корпорации из списка Fortune 500 активизировали усилия по найму нейроотличных сотрудников – не только с СДВГ, но и аутизмом, дислексией и другими особенностями. Внедрив особые программы адаптации, коллективы повысили производительность, а текучка кадров заметно сократилась, утверждают СМИ.

Дело не в усталости?

В международном классификаторе болезней МКБ‑10 нет прямого термина "СДВГ". Вместо него используется понятие "нарушение активности внимания" (код F90), которое относят к категории гиперкинетических расстройств, рассказала Москве 24 нейропсихолог, член Союза охраны психологического здоровья человека Нина Петровская.

"Оно нейроразвивающее, возникающее по разным причинам – от черепно-мозговых травм до серьезных заболеваний. Проблема не появляется просто от усталости, стресса или недостатка отдыха, поэтому важно исключить тревожное или депрессивное расстройство, а также соматические заболевания", – сказала она.



По словам специалиста, ключевой признак СДВГ – стойкие трудности в течение как минимум полугода. Можно заметить у себя появление спонтанности в действиях, повышенную двигательную активность без возможности полноценно отдохнуть, нарушения сна, забывчивость и рассеянность.





Нина Петровская нейропсихолог, член Союза охраны психологического здоровья человека Возникают трудности с организацией жизни и рабочих моментов, человек "витает в облаках", проявляет бесцельную суетливость и беготню. Близкие могут заметить изменения и сказать: "Ты раньше такой не была". Если симптомы длятся больше 6 месяцев, нужно обращаться к клиническому психологу, неврологу или психиатру.

Кроме того, при СДВГ возникают сложности с концентрацией на рабочих задачах и деталях: человек легко отвлекается на посторонние звуки и события, что приводит к ошибкам.

"Гиперактивность проявляется в неспособности оставаться на месте, постоянном поиске новых событий для мозга, чрезмерной болтливости не по делу. Также возникает импульсивность – человек не думает о последствиях, прерывает других в разговоре, трудно дожидается очереди, может уйти из кофейни, не дождавшись своего напитка. Кроме того, фиксируется забывчивость и потеря вещей, срыв сроков и проектов, нарушение планирования. В результате – неудовлетворенность и разочарование", – добавила специалист.



Причины возникновения бывают разными: соматические нарушения работы органов, которые посылают мозгу сигналы "что-то не в порядке"; гормональные изменения; прием некоторых лекарственных препаратов (вплоть до снотворных), особенно при похудении – неправильные комбинации могут запустить синдром, подчеркнула эксперт.



"В качестве профилактики важны сбалансированное питание, витамины, минералы, физическая нагрузка – все, что улучшает общее состояние здоровья. Помогает и управление стрессом: медитация, йога, дыхательные упражнения. Структурирование рабочей среды, уборка лишнего, группы поддержки и терапевтические сессии в офисах (арт-терапия, мастер-классы) – совместное общение и обмен опытом получения поддержки", – отметила нейропсихолог.



По словам эксперта, статистически не подтверждено, что женщины более подвержены такому расстройству, – просто они чаще обращаются за помощью. Для развития расстройства нужно множество факторов, среди которых гормональный сбой и нарушение активности. Это не просто забывчивость или нервозность, а серьезные изменения в жизни человека. СДВГ может скорректироваться с возрастом, но требует внимания и своевременного обращения к специалисту, резюмировала Петровская.

Психиатр и психолог Владимир Крупин в разговоре с Москвой 24 связал тенденцию с трендом на клиповость.

"Многие скроллят ленту, не смотрят длинный глубокий контент, не читают больших книг, и из-за этого внимание деформируется. СДВГ – это в первую очередь дефицит внимания: человеку не хватает ресурса, чтобы сосредоточиться на чем-то одном, не прыгая с темы на тему. Это может довольно сильно ухудшать качество жизни", – пояснил он.



Чтобы справиться с таким явлением самостоятельно, важно заниматься психогигиеной информации, подчеркнул эксперт.

"Если человек понимает, что долго скроллит ленту и не ложится спать, важно хотя бы за час до сна откладывать телефон в сторону, переставать читать и смотреть то, что вызывает тяжелые чувства и эмоции. Речь не об изоляции от информации, а о защите сна – важнейшей функции организма. Если уходит ночной отдых, сразу приходят все психические последствия, потому что сон защищает от сложных ментальных состояний", – рекомендовал врач.





Владимир Крупин психиатр и психолог Ориентироваться нужно на то, насколько ухудшается качество жизни: чувствует ли человек, что из-за неспособности сосредоточиться не может идти к целям и задачам? Если они адекватные, а результат не достигается, возможно, это указывает на дефицит внимания. У близких можно заметить симптомы: мы им что-то говорим, а они не слышат – просто не хватает внимания. Но диагноз может установить только врач.

Если же человек чувствует, что его жизнь ухудшается и сам он справиться не в состоянии, необходимо незамедлительно обратиться к специалисту, добавил эксперт. Однако, по словам психиатра, природа возникновения СДВГ не ограничивается влиянием соцсетей: существуют эндогенные (генетические) факторы, передающиеся по наследству. Также важна линия поведения значимых взрослых: маленький ребенок перенимает их способность сосредоточиться или ее отсутствие.



"К мнению, что женщины больше подвержены СДВГ, я отношусь с осторожностью. Скорее всего, это связано с тем, что они чаще способны обращаться за помощью, когда чувствуют себя не очень, а мужчины склонны справляться самостоятельно. В реальности мужчины и женщины встречаются с симптомами СДВГ примерно в одинаковой степени. Возраст играет роль: подростки подвержены намного чаще, чем взрослые, в силу большого количества энергии и желания пробовать мир с разных сторон", – сказал он.

При этом факт наличия СДВГ в подростковом возрасте не значит, что он останется и далее, – состояние может скорректироваться в значительной степени при взрослении, заключил Крупин.

