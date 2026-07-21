Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному удару ВСУ

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Белгород и Белгородский округ в очередной раз подверглись ракетной атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает News.ru со ссылкой на оперштаб региона.

По предварительным данным, в результате никто не пострадал. В настоящее время оперативные и аварийные службы уточняют информацию о последствиях обстрела.

Еще одной целью Киева ранее стал Владимир. Там вражеский БПЛА врезался в многоквартирный жилой дом и спровоцировал пожар. Возгорание удалось оперативно ликвидировать. Обошлось без пострадавших.

До этого еще два пожара из-за атаки украинских беспилотников вспыхнули в промзоне хутора Вязники Шпаковского округа Ставропольского края. Оба очага находились вдали от жилой застройки, благодаря чему угроза для горожан отсутствовала. Тем не менее возгорания привели к детонации огнеопасных материалов.