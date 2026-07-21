Средства ПВО сбили 209 БПЛА над регионами РФ за ночь

Фото: MAX/"Минобороны России"

Силы ПВО ликвидировали 209 украинских беспилотников над регионами России за ночь. Об этом сообщает RT со ссылкой на Минобороны РФ.

Такое число дронов самолетного типа было сбито в период с 20:00 20 июля до 08:00 21 июля.

Ранее сообщалось, что вражеский БПЛА попал в многоквартирный жилой дом во Владимире. В результате здание загорелось. Прибывшие на место огнеборцы оперативно локализовали возгорание на площади порядка 25 квадратных метров, открытое горение было ликвидировано.

Жильцов эвакуировали, для них организован пункт временного размещения. Там они получают питание и воду.

До этого после атаки дрона возгорание произошло в логистическом парке "Южные врата" в Домодедове. Также один беспилотник врезался в жилой дом в микрорайоне Южном.

