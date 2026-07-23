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23 июля, 03:57

Политика

Иран обвинил США в нанесении удара по КПП на границе с Ираком

Фото: depositphotos/lkpro

Американские военные атаковали зону пограничного перехода "Шаламче", расположенного на границе Ирана и Ирака. Об этом сообщил заместитель министра безопасности и правопорядка провинции Хузестан.

Чиновник уточнил, что ракетный удар был нанесен непосредственно по району пограничного пункта. В результате происшествия погибли два человека.

Другие подробности инцидента пока не приводятся.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в конце февраля 2026 года. Тогда израильские и американские военные нанесли удары по иранским объектам. Исламская Республика, в свою очередь, атаковала еврейское государство и американские базы в регионе.

Спустя время стороны заключили временное перемирие. 18 июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о взаимопомощи. Однако в начале июля боевые действия возобновились.

Президент США Дональд Трамп заявил после этого, что режим прекращения огня больше не действуют. Замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади 18 июля сообщил о прекращении выполнения обязательств по меморандуму с Вашингтоном.

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Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
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