В ОП РФ предложили ввести в школах курсы по этике и культуре речи

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В школьную программу необходимо включить курсы по этике, культуре речи, правилам общения и эстетическому воспитанию. С такой инициативой в интервью РИА Новости выступил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

Он отметил, что сегодня этим дисциплинам уделяется недостаточно внимания, хотя они крайне важны для гармоничного развития учащихся. По мнению Гриба, школьникам необходимо прививать навыки этикета на системной основе.

Особую актуальность предложение приобретает в контексте возвращения в школы оценок за поведение. Замсекретаря пояснил, что прежде чем оценивать дисциплину, с детьми необходимо проводить соответствующую разъяснительную работу и говорить о нормах поведения непосредственно на уроках.

Ранее в ОП РФ предложили создать для школьников чек-лист по оказанию первой помощи. По мнению председателя комиссии по вопросам семьи Сергея Рыбальченко, наличие медпунктов особенно актуально для крупных школ, однако гораздо важнее, чтобы и педагоги, и ученики владели практическими навыками.