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Политика

В Госдуме призвали ввести 50% скидки на авиабилеты школьникам в каникулы

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В Госдуме предложили ввести скидку 50% на авиабилеты для всех школьников на время каникул. С такой инициативой в интервью ТАСС выступил депутат Игорь Антропенко.

Парламентарий считает, что такая мера поддержки должна распространяться на всех учащихся школ страны. Он напомнил, что сейчас российские авиакомпании предоставляют скидку в 50% на внутренние рейсы только для детей до 12 лет.

Ранее в ГД предложили ввести доплнительный семейный отпуск для школьников. Данное предложение было направлено министру просвещения РФ Сергею Кравцову от вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова.

Парламентарий предлагает разрешить школьникам отсутствовать на занятиях до 5 учебных дней в году по заявлению родителей. При этом отпуск будет оформляться только через предварительное уведомление школы.

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