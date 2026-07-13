Умер актер из "Парка Юрского периода" Сэм Нил

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Трехкратный номинант на премию "Золотой глобус", новозеландский актер Сэм Нил умер в возрасте 78 лет. Об этом сообщает портал 1news со ссылкой на семью знаменитости.

Журналисты напомнили, что в 2023 году актеру диагностировали онкологическое заболевание. Он проходил курс химиотерапии.

Нил родился 14 сентября 1947 года в городе Ома. После нескольких работ в новозеландском кино в качестве режиссера и актера он получил первую главную роль в фильме "Спящие собаки" 1977 года. Затем снялся в ленте "Моя блестящая карьера", где сыграл в паре с Джуди Дэвис.

В начале 1980-х Нил получил известность в Великобритании благодаря ролям в нескольких драмах и ведущей роли в сериале "Рэйли: король шпионов". За нее он получил первую номинацию на "Золотой глобус".

Актер также принял участие в таких крупных проектах, как "Мертвый штиль", "Охота за "Красным октябрем", "Пианино", "Сирены", "Парк юрского периода", "Парк юрского периода III" и других.