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13 июля, 09:45

Туризм

Посольство РФ в Париже призвало россиян оценивать риски при поездках за рубеж

Фото: depositphotos/zebryansk

Россиянам при планировании поездок за рубеж необходимо оценивать риски. Об этом РИА Новости заявили в посольстве России во Франции после взрыва в Монако.

Дипломаты уточнили, что речь идет не только о вопросах личной безопасности, но и правовых, политических и консульских аспектах пребывания за границей. По их мнению, опрометчиво рассчитывать на то, что привычный уровень безопасности и комфорта сохранится в недружественных странах в любой ситуации.

Взрыв в Монако произошел вечером 29 июня. В результате пострадали олигарх Вадим Ермолаев, его спутница Анна Насобина и сын предпринимателя.

Тело вероятной исполнительницы взрыва Анастасии Березовской позднее нашли под Киевом. Подозреваемых в ее убийстве – сотрудника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Владислава Реута и бывшего работника украинских правоохранительных структур – задержали.

Суд арестовал Реута на два месяца. Ему также отказали в праве внесения залога. По словам экс-советника генпрокурора Украины Андрея Телиженко, разрешение на взрыв в Монако дал украинский президент Владимир Зеленский.

Новости мира: в Монако произошел первый в истории страны теракт

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