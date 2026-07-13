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13 июля, 14:37

Общество

Число умерших от Эболы в ДР Конго превысило 700 человек

Фото: 123RF.com/gpointstudio

Число смертей от Эболы в Демократической Республике Конго (ДРК) превысило 700 человек. Об этом говорится в заявлении министерства связи и СМИ страны.

Борьба с лихорадкой продолжается с усиленным мониторингом в 5 провинциях: Верхнее Уэле, Итури, Северное Киву, Южное Киву и Чопо.

"Подтверждено 1 926 случаев заражения, в том числе 318 случаев выздоровления и 702 летальных исхода", – уточнили в министерстве.

Первые сообщения о вспышке Эболы поступили из ДРК в начале мая. Спустя время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала эпидемию чрезвычайной ситуацией. Также в ВОЗ указывали, что лихорадка продолжает распространяться в республике.

При этом, как подчеркивали в Роспотребнадзоре, в России риск распространения Эболы отсутствует. Вместе с тем РФ готова приступить к серийному выпуску вакцины против нового штамма лихорадки.

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