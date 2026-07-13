Собака из Москвы стала приемной мамой для уличного котенка

Фото: МАХ/"Моя ветклиника"

В Москве собака по кличке Лея стала приемной мамой для найденного на улице котенка. Она принесла его домой и стала выкармливать своим молоком, сообщило ГБУ "Мосветобъединение" в мессенджере MAX.

Хозяева Леи обратились в ветклинику Останкино, где рассказали, что котенка нашли на дачном участке. Сначала его накормили и поместили в коробку, но вскоре Лея обнаружила малыша и принесла его в дом, начав ухаживать за ним. В результате выяснилось, что котенок – девочка, ей дали имя Юна.

Причем изначально молока у собаки не было – оно появилось вследствие пробудившегося материнского инстинкта. Как объяснила ветврач Анастасия Головейко, собачье молоко не является идеальным питанием для котенка, но в целом подходит для его кормления.

"У Юны возраст уже 1,5 месяца, самый важный этап с получением молозива она, скорее всего, прошла еще с матерью-кошкой и поэтому выжила. Сейчас она получает дополнительно заменитель кошачьего молока и вполне уже зубастая, а значит, пора начинать вводить прикорм", – рассказала специалист.

После получения рекомендаций по кормлению, вакцинации и профилактическим мерам владельцы уже двух питомцев отправились домой.

Ранее сотрудники Бабушкинской ветклиники спасли собаку породы веймаранер с некрозом кишечника. Болезнь развилась у питомца по кличке Зевс из-за проглоченной еловой шишки.

Животному была проведена операция, в ходе которой ветеринары удалили 20 сантиметров кишки вместе с инородным предметом. Через 4 дня после вмешательства Зевс вернулся к своему нормальному состоянию.