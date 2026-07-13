Дети Самойловой и Джигана сломали бассейн на круизном лайнере

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Дети блогера Оксаны Самойловой и рэпера Джигана (настоящее имя – Денис Устименко-Вайнштейн. – Прим. ред.) повредили бассейн на круизном лайнере. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на интервью Самойловой журналисту Георгию Иващенко.

Самойлова охарактеризовала эту историю как "стыдную и ужасную" и не стала раскрывать детали происшествия.

Иващенко предположил, что дети могли "куда-то засунуть свои купальники". В ответ блогер заявила, что эта догадка близка к истине. По словам Самойловой, ее дочки и сын в общественных местах обычно ведут себя спокойно. Однако она отметила, что поведение детей все-таки зависит от врожденного темперамента.

При этом блогер уточнила, что, несмотря на порчу чужого имущества, ей не пришлось возмещать ущерб.

Самойлова воспитывает четырех детей: 14-летнюю Ариелу, 10-летнюю Лею, 8-летнюю Майю и 5-летнего Давида.

Ранее Самойлова назвала ложью слухи, что она получила 200 миллионов рублей за съемки семейного реалити-шоу с Джиганом. Рэпер также заявил, что ничего не знает про выплаты.

Премьера реалити-шоу "Быть Джиганом и Оксаной", которое посвящено жизни рэпера и блогера, состоялась в декабре прошлого года. Съемки начались за 4 месяца до того, как Самойлова инициировала бракоразводный процесс. Блогер тогда заявляла, что данный формат позволил ей показать реальное состояние дел в семье.

В апреле 2026 года рэпер и блогер заключили мировое соглашение в рамках судебного разбирательства, связанного с разводом и разделом имущества. СМИ писали, что Самойлова приняла условия, предложенные Джиганом, и передала ему половину совместно нажитого имущества. После этого суд официально развел пару.

