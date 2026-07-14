Движение по СВХ в Москве в сторону области перекрыто из-за возгорания строительного крана

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Движение на Северо-Восточной хорде (СВХ) в Москве в сторону области перекрыто из-за возгорания строительного крана. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса.

Инцидент произошел в районе дома 2с4 на Зеленоградской улице. На месте уже работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Ранее три автомобиля столкнулись на 23-м километре Калужского шоссе. Авария произошла на участке дороги по направлению в область. В результате ДТП погиб один человек, а еще один пострадал.

Все причины и обстоятельства произошедшего уточняются. Из-за дорожного инцидента движение в сторону области в районе аварии было затруднено. Водителей призвали выбирать пути объезда.

