Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 июля, 08:19

Происшествия

Движение по СВХ в Москве в сторону области перекрыто из-за возгорания строительного крана

Видео: Москва 24

Движение на Северо-Восточной хорде (СВХ) в Москве в сторону области перекрыто из-за возгорания строительного крана. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса.

Инцидент произошел в районе дома 2с4 на Зеленоградской улице. На месте уже работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Ранее три автомобиля столкнулись на 23-м километре Калужского шоссе. Авария произошла на участке дороги по направлению в область. В результате ДТП погиб один человек, а еще один пострадал.

Все причины и обстоятельства произошедшего уточняются. Из-за дорожного инцидента движение в сторону области в районе аварии было затруднено. Водителей призвали выбирать пути объезда.

Читайте также


происшествияДТПпожардороги

Как геймерство влияет на мозг пожилых?

На платформе можно будет найти мини-игры на развитие памяти и внимания

Читать
закрыть

Почему россияне стали заменять прием психолога походами в храм?

По данным журналистов, расценки священнослужителей значительно ниже стоимости психологов

Читать
закрыть

Введут ли США жесткие санкции против РФ?

Трамп: решение о возможном введении новых санкций против РФ будет принято в ближайшее время

Читать
закрыть

Почему смородина необходима в рационе?

Смородина – это один из лидеров по содержанию витамина С

Ягода содержит калий, марганец и антиоксиданты

Читать
закрыть

Считается ли употребление мармеладных червяков отклонением?

Специалисты уверены: подобный внешний вид товара отрицательно влияет на детский пищевой выбор

Читать
закрыть

Что обострение конфликта на Ближнем Востоке означает для РФ?

Эксперты уверены: главный риск – глобальная неопределенность

Читать
закрыть

Сколько стоит подготовка первоклассника к школе в 2026 году?

В среднем сборы ученика обойдутся семье примерно в 30–50 тысяч рублей

Итоговая цена зависит от региона, требований школы и выбора производителей

Читать
закрыть

Чем отказ от отпуска угрожает здоровью?

Внезапная потеря сознания возможна при сильном переутомлении

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика