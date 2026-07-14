Число погибших в пожаре в баре Бангкока увеличилось до 30

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Число погибших в результате пожара в баре на севере Бангкока увеличилось до 30. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную полицию.

"Россиян нет среди опознанных 27 жертв инцидента, в котором, помимо граждан Таиланда, погиб один гражданин Лаоса", – сказал собеседник агентства.

По его словам, сейчас продолжается работа по установлению личностей остальных погибших.

Власти утверждают, что всего в пожаре пострадали 75 человек, из них 24 – в тяжелом состоянии. Предварительно, российских граждан нет и среди пострадавших.

О пожаре в баре в районе Латпхрау стало известно ночью 13 июля. К моменту прибытия спецслужб пожар успел охватить все здание. По опубликованным в соцсетях кадрам видно, как пламя вырывается из входной двери заведения. Причина возгорания выясняется.

Заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Илья Ильин рассказал, что обращений, связанных с пожаром в заведении, от россиян в дипмиссию пока не поступало.