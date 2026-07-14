Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 июля, 09:30

Политика

Российские военные поразили танкер на переходе из порта Черноморск в Одессу

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Армия России поразила танкер на переходе из порта Черноморск в порт Одесса, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Кроме того, удар нанесен по порту Южный в Одесской области. Там поражены объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки горюче-смазочных материалов, и семь резервуаров с ГСМ, предназначенных для обеспечения Вооруженных сил Украины (ВСУ). В этом же порту на территории контейнерного терминала в момент разгрузки атакован сухогруз, который доставлял военные грузы.

В ночь на 14 июля ВС РФ ударили высокоточным оружием большой дальности и БПЛА по предприятиям военной промышленности в Киеве, которые участвовали в разработке и производстве ракет и дронов.

До этого российские военные уничтожили объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемой ВСУ. Атаке также подверглись пункты временной дислокации украинских военнослужащих и иностранных наемников.

ВС РФ нанесла удары по портовой инфраструктуре Украины в Черноморске

Читайте также


Сюжет: Спецоперация на Украине
политика

Как геймерство влияет на мозг пожилых?

На платформе можно будет найти мини-игры на развитие памяти и внимания

Читать
закрыть

Почему россияне стали заменять прием психолога походами в храм?

По данным журналистов, расценки священнослужителей значительно ниже стоимости психологов

Читать
закрыть

Введут ли США жесткие санкции против РФ?

Трамп: решение о возможном введении новых санкций против РФ будет принято в ближайшее время

Читать
закрыть

Почему смородина необходима в рационе?

Смородина – это один из лидеров по содержанию витамина С

Ягода содержит калий, марганец и антиоксиданты

Читать
закрыть

Считается ли употребление мармеладных червяков отклонением?

Специалисты уверены: подобный внешний вид товара отрицательно влияет на детский пищевой выбор

Читать
закрыть

Что обострение конфликта на Ближнем Востоке означает для РФ?

Эксперты уверены: главный риск – глобальная неопределенность

Читать
закрыть

Сколько стоит подготовка первоклассника к школе в 2026 году?

В среднем сборы ученика обойдутся семье примерно в 30–50 тысяч рублей

Итоговая цена зависит от региона, требований школы и выбора производителей

Читать
закрыть

Чем отказ от отпуска угрожает здоровью?

Внезапная потеря сознания возможна при сильном переутомлении

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика