Российские военные поразили танкер на переходе из порта Черноморск в Одессу

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Армия России поразила танкер на переходе из порта Черноморск в порт Одесса, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Кроме того, удар нанесен по порту Южный в Одесской области. Там поражены объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки горюче-смазочных материалов, и семь резервуаров с ГСМ, предназначенных для обеспечения Вооруженных сил Украины (ВСУ). В этом же порту на территории контейнерного терминала в момент разгрузки атакован сухогруз, который доставлял военные грузы.

В ночь на 14 июля ВС РФ ударили высокоточным оружием большой дальности и БПЛА по предприятиям военной промышленности в Киеве, которые участвовали в разработке и производстве ракет и дронов.

До этого российские военные уничтожили объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемой ВСУ. Атаке также подверглись пункты временной дислокации украинских военнослужащих и иностранных наемников.