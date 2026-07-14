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14 июля, 05:43

Политика

ВС РФ уничтожили два пункта управления дронами возле Константиновки в ДНР

Фото: МАХ/"Минобороны России"

Военнослужащие Южной группировки войск нанесли высокоточные удары по объектам противника в Донецкой Народной Республике (ДНР), ликвидировав два пункта управления беспилотниками, которые препятствовали продвижению российских штурмовых отрядов. Об этом сообщило министерство обороны РФ.

По информации ведомства, цели были поражены в населенном пункте Алексеево-Дружковка, расположенном недалеко от Константиновки. В ходе воздушной разведки российские операторы дронов вскрыли замаскированные укрытия, после чего расчеты 17-й артиллерийской бригады нанесли по ним серию прицельных ударов, уничтожив оба пункта управления.

Кроме того, в Минобороны отметили успешную работу подразделений беспилотных систем. Операторы дронов 4-й мотострелковой бригады целенаправленно нарушают логистику ВСУ, перерезая пути подвоза боеприпасов и материальных средств к частям, обороняющимся за Константиновкой.

В частности, в районах Дружковки и Кондратовки были обнаружены и уничтожены четыре наземных робототехнических комплекса противника.

Ранее российские военные поразили в порту Черноморск два морских парома типа "ро-ро" и контейнеровоз, осуществлявшие доставку груза для ВСУ. Также в порту были поражены коллекторное судно проекта 416 "Шостка" и плавучий док для хранения и спуска автономных необитаемых подводных аппаратов.

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