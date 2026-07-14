В рамках "Лета в Москве" с 15 по 21 июля пройдут мероприятия для всей семьи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице с 15 по 21 июля в рамках проекта "Лето в Москве" состоятся театральные постановки, кукольные спектакли, лекции на финансовые темы, народные фестивали, квесты, настольные игры и литературно-музыкальные программы. Большинство мероприятий можно посетить бесплатно, сообщается на портале мэра и правительства города.

На 30 фестивальных площадках работают "Домики добра" проекта "Москва помогает". Горожане могут туда принести подарки для участников спецоперации, детей из новых регионов и питомцев из приютов. Принимаются средства личной гигиены, подарочные наборы, канцелярия, зоотовары и другие вещи. Там же можно подписать открытку с пожеланиями для защитников Родины.

17 июля в Нальчикском сквере на ВДНХ с 12:00 до 13:00 пройдет встреча "Диалог с героем" от проекта "Молодежь Москвы". Ветеран боевых действий, участник СВО и операции на Северном Кавказе Константин Романов, награжденный медалями "За отвагу" и "За взятие Бахмута", поделится личными историями о службе и силе товарищества. Гости смогут задать вопросы о страхе, преодолении и принятии решений в критических ситуациях.

19 июля с 16:00 до 17:00 на фестивальной площадке "Московские сезоны" в усадьбе Разумовского состоится еще одна встреча с героем. Участник СВО Павел Нечаев расскажет о человеческой ответственности, товариществе и верности долгу.

В этот же день в 11:00 на флагманской площадке "Мой район" в парке "Сосенки" пройдет литературно-музыкальная программа "Время быть вместе", посвященная поддержке бойцов спецоперации и их семей. На сцене прозвучат стихи и музыкальные композиции.

С 15 по 17 июля на Тверской площади пройдут бесплатные лекции. 15-го числа в 16:00 менеджер банка по инвестиционным и страховым продуктам Ирина Щурова расскажет об основах инвестирования: фондовом рынке, ценных бумагах, стратегиях, пенсионных планах и ликвидности.

16 июля в 16:00 региональный менеджер столичного банка Анастасия Минакова объяснит программу долгосрочных сбережений, ее условия и преимущества. В 17:00 того же дня юных гостей приглашают на инвестиционный квиз, где в игровой форме объяснят разницу между акциями и вкладами. 17 июля в 15:00 состоится лекция "Как распознать телефонных мошенников" – о методах и схемах злоумышленников.

С 14 по 17 июля в летнем театре на Манежной площади проходят театрализованные представления, вдохновленные жизнью московских усадеб. Зрители могут участвовать в отдельных элементах. Спектакли идут с 12:00 до 13:00, с 18:30 до 19:30 и с 19:00 до 20:00.

16 июля на Чистопрудном бульваре покажут "Московскую чайную сказку" – приключение Ивана, который ищет ингредиенты для чая "Москва" с помощью Бабы-яги, лешего и жар-птицы. Сеансы: с 14:00 до 15:00 и с 17:00 до 18:00. 17 июля в 16:30 на флагманской площадке "Мой район" в Зеленограде состоится интерактивный кукольный спектакль "Сказки гуляют по свету": юные зрители помогут героям преодолеть препятствия и отгадают загадки.

18 июля с 15:00 до 20:00 перед Домом культуры "Московский" пройдет фестиваль "Хоровод единства" с выступлениями национальных коллективов, народными танцами, мастер-классами по ремеслам и гастрономическим путешествием. В этот же день в 17:00 на сцене ВТБ "Классика вдохновляет" на Чистопрудном бульваре выступят участники второй смены летнего лагеря "Молодежь Москвы" – акробаты, чирлидеры и гимнасты.

Между тем на Манежной площади с 14 по 17 июля с 14:00 до 15:00 и с 17:00 до 18:00 пройдет квест "Загадочная коллекция" с загадками о московских усадьбах. 15 июля в 17:00 в парке "Усадьба Трубецких" состоится сказочная викторина для малышей.

18 июля в 18:00 в парке 850-летия Москвы покажут интерактивное шоу "Веселая мелодия" с брасс-бандом CuBand, научным шоу и цирковыми номерами. В Перовском парке с 13:00 до 15:00 запланировано шоу барабанщиков, с 16:00 до 17:00 – иллюзионное шоу "Арлекины".

18 и 19 июля кинопарк "Москино" приглашает на постановочные съемки фильма "Холоп", каскадерское шоу, мастер-классы и квест "Фильм, фильм, фильм!". 18-го числа в музее-заповеднике "Коломенское" – праздник к 46-летию Олимпиады-80: торжественное открытие в 11:00, викторина в 13:00, концерт хитов 1980-х с 15:30, закрытие с вручением подарков в 17:30.

Кроме того, с 16 по 19 июля на Чистопрудном бульваре будут художественные мастер-классы (пленэры, выжигание, роспись по дереву, живопись мастихином). Аналогичные занятия – 18 и 19 июля на улицах Хачатуряна и Авиационной.

18 июля киностудия "Союзмультфильм" проведет мастер-класс по созданию мультфильма в "Коломенском" (сеансы в 12:00, 12:45, 13:30). На Манежной площади в этот же день с 12:00 до 15:45 – творческая мастерская проекта "Усадьбы Москвы" по флористике и художественным техникам.

На фестивальных площадках "Московских сезонов" 18 и 19 июля научат создавать панно, настольные игры, альбомы и подставки для украшений (улицы Стартовая, Ореховый бульвар, Адмирала Руднева). 19-го числа с 12:00 до 15:00 в павильоне "Коробка конфет" пройдет мастер-класс "Чайная почта" по созданию открыток.

С 15 по 17 июля на Манежной площади будет работать фотосалон в стиле конца XIX – начала XX века и "Усадебная почта" с возможностью отправить открытку.В Нальчикском сквере на ВДНХ в эти же дни с 12:00 до 21:00 будет открыто чайное пространство "Московское чаепитие" с настольными играми и книжная гостиная.

18 и 19 июля в усадьбе Воронцово и музее-заповеднике "Царицыно" пройдут иммерсивные арт-встречи, уроки светского этикета, исторические игры (крокет, серсо, лапта), ретрофотоателье и мастер-классы по созданию мозаики, открыток и закладок. Вход на все мероприятия свободный.

В рамках "Лета в Москве" на ВДНХ также проведут фестиваль "День шахмат". Мероприятия запланированы на 19 июля внутри и возле строения № 574, а также в большом конном манеже Центра национальных конных традиций. На улице появятся гигантские шахматы, фотозона и выставка шахматных картин. Гостей будут встречать аниматоры.