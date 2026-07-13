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13 июля, 14:58

Город

"Лето в Москве" приглашает на музыкальные занятия в столичных парках

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Проект "Досуг в парках" приглашает жителей и гостей столицы присоединиться к музыкальным и актерским занятиям. Все мероприятия организуют в рамках проекта "Лето в Москве", передает портал мэра и правительства города.

Например, в парке "Фили" посетителей ждет кружок "Гитара по-простому", где участники пройдут полный курс обучения игры на этом инструменте. Занятия включают изучение нотной грамоты, ритмики, основных аккордов и приемов звукоизвлечения. Также специалисты расскажут о правильной посадке и постановке рук, научат читать ноты и табулатуры, настраивать гитару, а еще исполнять простые мелодии и песни с аккомпанементом.

Вместе с тем на занятиях расскажут об истории гитары и музыкальных стилях – от фолка до рока. Начинающим помогут развить музыкальный слух, чувство ритма и творческие способности. Еще в рамках курса предусмотрены занятия по игре в ансамбле и выступления на сцене перед публикой. По завершении участники смогут самостоятельно подбирать аккорды, импровизировать и исполнять произведения в разных жанрах.

В свою очередь, студия эстрадно-джазового вокала "Волшебная страна" проводит занятия в Таганском парке. В программе предусмотрено изучение таких вокальных жанров, как эстрада, джаз, рок и рэп. Участники научатся правильной технике дыхания, звукоизвлечения, сценического движения, а также освоят управление голосом, развитие интонации, чувства ритма и артистизма.

В рамках обучения также будут проведены занятия по работе с микрофоном, скэт-импровизации, артикуляционной гимнастике и основам ансамблевого пения. Особое внимание будет уделено практическим занятиям.

В результате выпускники смогут уверенно владеть своим голосом, импровизировать, исполнять как сольные, так и ансамблевые номера, а также свободно и выразительно выступать на любой сцене.

В парке "Ходынское поле" свои двери откроет детская вокальная студия "Счастье", в которой воспитанники изучают основы эстрадного вокала, включая правильное дыхание, чистую интонацию, четкую артикуляцию и использование микрофона, также прорабатываются актерские навыки и сценическая пластика.

Помимо этого, юных певцов знакомят с различными вокальными стилями, учат пению в ансамбле и соло, передавать эмоции через голос и жесты, а также работать со звуковоспроизводящей аппаратурой и импровизировать на сцене.

Обучиться искусству актерского мастерства предлагается в театральной студии "Маски", расположенной в парке "Красногвардейские пруды". На занятиях юные москвичи научатся уверенно выступать на сцене, правильно использовать голос и четко произносить даже самые сложные скороговорки. Программа включает упражнения для развития речи и дикции, а также работу над пластикой. В результате дети научатся не только выражать эмоции через тело, но и работать в команде.

Особый акцент делается на творческой практике. Каждый ребенок сможет примерить на себя роль героя спектакля, развить фантазию и приобрести опыт работы в команде. Кроме того, участники освоят профессии режиссера и актера озвучивания, создав короткометражные этюды и озвучив мультфильмы.

Не менее насыщенную программу для москвичей и туристов подготовили столичные музеи. Гостей ждут выставки, концерты, лекции, прогулки по городу, интерактивные программы и бесплатные мероприятия в рамках Московской музейной недели.

Например, 25 июля в Музее Скрябина пройдет концерт-экскурсия "Студия". Посетители узнают о связях Александра Скрябина с деятелями Серебряного века – Константином Бальмонтом, Валерием Брюсовым, Борисом Пастернаком, Алисой Коонен, Александром Таировым и многими другими.

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Сюжет: Лето в Москве
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