"Аэрофлот" запустил чат-бот для покупки авиабилетов в мессенджере MAX

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Российская авиакомпания "Аэрофлот" запустила чат-бот в мессенджере MAX для бронирования и покупки билетов. Об этом сообщили в пресс-службе площадки.

Пока пользователям доступны авиабилеты на рейсы между Москвой и Санкт-Петербургом. Кроме того, в чат-боте есть возможность оформить дополнительный багаж, забронировать место для перевозки питомца и переоформить билет. При согласии клиенты также могут получить информацию об акциях "Аэрофлота" и программах лояльности.

Помимо этого, в мессенджере появилась возможность оставлять комментарии в публичных и приватных каналах. Функция доступна для пользователей с устройствами на базе операционной системы Android, а также в десктопной и веб-версиях приложения. Активировать ее можно в настройках канала.

В ближайшее время разработчики планируют добавить возможность ставить реакции на комментарии и отправлять медиафайлы.