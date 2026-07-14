Временные ограничения сняты в аэропорту Жуковский

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Аэропорт Жуковский вернулся к работе в штатном режиме. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

В ведомстве подчеркнули, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты. Они были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее ограничения на использование воздушного пространства были введены в районе аэропорта Домодедово. Авиагавань обслуживала рейсы только по согласованию с уполномоченными органами.

Позднее авиагавань вернулась к штатному режиму работы. Прием и отправка самолетов возобновиллась в обычном режиме.